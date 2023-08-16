В купальнике и соломенной шляпе: Кьяра Ферраньи под прицелом папарацци на пляже Испании

Звезда Instagram променяла итальянские пляжи на испанские.
Инфлюэнсер и фэшн-блогер - 36-летняя итальянка Кьяра Ферраньи - попала под прицел папарацци на отдыхе. Звезда Instagram сейчас проводит время с семьей на море.
Кьяру сфотографировали в красивом зеленом купальнике Calzedonia на Ибице в Испании, когда она шла с сыном, держа его за руку.
Пляжный образ женщина дополнила соломенной шляпой, розовым парео, большой квадратной сумкой и несколькими золотыми браслетами, среди которых был The Love Bracelet от Cartier.
Также ее заметили на шезлонге. Ферраньи просто лежала под зонтиком и читала книгу. Бретельки купальника она спустила, чтобы на коже не оставалось следов загара.
На странице в Instagram Кьяра показала свой образ более детальнее, опубликовав селфи из ванной комнаты.
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