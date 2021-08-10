В купальнике и топлес: беременная Эшли Грэм делится кадрами из отпуска

В купальнике и топлес: беременная Эшли Грэм делится кадрами из отпуска

Модель plus-size продолжает делиться фотографиями в блоге и показывать, как выглядит ее фигура во время беременности.

Эшли Грэм, похоже, отправилась на отдых и показывает подписчикам, чем там занимается и как проводит время с семьей.

Эшли опубликовала несколько пляжных фотографий. Она сфотографировала море и песок, на котором находились игрушки ее сына Айзека. А также сделала селфи под большим пляжным зонтом, где запечатлена в изумрудном слитном купальнике и белой бейсболке.

Эшли Грэм на пляже / Instagram Эшли Грэм

Эшли Грэм / Instagram Эшли Грэм

"Какая дурацкая неделя", - написала под снимками модель. И продолжила публиковать фотографии. На одном из них Грэм запечатлена в аэропорту с чемоданами, одетая в черную майку и лосины, а также голубую рубашку и обута в шлепанцы.

Эшли Грэм / Instagram Эшли Грэм

А еще знаменитость показала красивый закат на море и продемонстрировала подписчикам, что ест во время отпуска. Судя по фотографии, Эшли любит итальянскую кухню.

Что ест Эшли Грэм / Instagram Эшли Грэм

Также Грэм не смогла не запостить очередное пикантное фото. На этот раз она позировала топлес в ванной комнате, стоя перед зеркалом, и кривлялась на камеру.

Эшли Грэм / Instagram Эшли Грэм

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Эшли Грэм во время второй беременности (17 фото)

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