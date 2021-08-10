В купальнике и топлес: беременная Эшли Грэм делится кадрами из отпуска

Модель plus-size продолжает делиться фотографиями в блоге и показывать, как выглядит ее фигура во время беременности.
Эшли Грэм, похоже, отправилась на отдых и показывает подписчикам, чем там занимается и как проводит время с семьей.
Эшли опубликовала несколько пляжных фотографий. Она сфотографировала море и песок, на котором находились игрушки ее сына Айзека. А также сделала селфи под большим пляжным зонтом, где запечатлена в изумрудном слитном купальнике и белой бейсболке.
"Какая дурацкая неделя", - написала под снимками модель. И продолжила публиковать фотографии. На одном из них Грэм запечатлена в аэропорту с чемоданами, одетая в черную майку и лосины, а также голубую рубашку и обута в шлепанцы.
А еще знаменитость показала красивый закат на море и продемонстрировала подписчикам, что ест во время отпуска. Судя по фотографии, Эшли любит итальянскую кухню.
Также Грэм не смогла не запостить очередное пикантное фото. На этот раз она позировала топлес в ванной комнате, стоя перед зеркалом, и кривлялась на камеру.
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