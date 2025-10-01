ТСН в социальных сетях

270
1 мин

В купальнике и туфлях на каблуках: модель Изабели Фонтана сверкнула идеальной фигурой

Бразильянка снялась в рекламе обуви известного бренда.

Юлия Кудринская
Изабели Фонтана

Изабели Фонтана / © Изабели Фонтана/Instagram

42-летняя бразильская супермодель и бывшая звезда бренда белья Victoria’s Secret — Изабели Фонтана — стала звездой промокампании новой линейки обуви итальянского бренда Ferragamo.

/ © Изабели Фонтана/Instagram

© Изабели Фонтана/Instagram

Она позировала в одном лишь черном слитном купальнике и черных босоножках на каблуках. Волосы модели были распущены, а на ее лице, похоже, не было макияжа. «Йога на каблуках», — подписала фото Изабели.

/ © Изабели Фонтана/Instagram

© Изабели Фонтана/Instagram

/ © Изабели Фонтана/Instagram

© Изабели Фонтана/Instagram

На фото можно хорошо рассмотреть татуировки модели. Интересно, что они всегда были особенностью бразильянки, ведь в начале ее карьеры — в 2000-х — они были редкостью для моделей высокой моды, но Фонтана смело их демонстрировала, это стало ее фишкой и помогло ей выделиться и стать символом дерзости и независимости.

/ © Изабели Фонтана/Instagram

© Изабели Фонтана/Instagram

/ © Изабели Фонтана/Instagram

© Изабели Фонтана/Instagram

Ранее, напомним, Изабели Фонтана похвасталась стройной фигурой на Венецианском кинофестивале. Она посетила премьеру фильма «После охоты», на которую пришла в нюдовом прозрачном платье макси приталенного силуэта, обильно расшитом пайетками и бисером перламутрово-лавандового оттенка. Это был наряд из кутюрной коллекции сезона весна-лето 2025 бренда Yara Shoemaker.

Изабели Фонтана / © Associated Press

Изабели Фонтана / © Associated Press

270
