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В купальнике и в объятиях мужа: 89-летняя Джоан Коллинз показала, как расслаблялась в бассейне

В купальнике и в объятиях мужа: 89-летняя Джоан Коллинз показала, как расслаблялась в бассейне

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
2980
Время на прочтение
1 мин
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В купальнике и в объятиях мужа: 89-летняя Джоан Коллинз показала, как расслаблялась в бассейне

Джоан Коллинз / Фото: Instagram Джоан Коллинз

Звезда сериала "Династия" поделилась с подписчиками интересными фотографиями с отдыха.

Джоан Коллинз опубликовала на своей странице в Instagram снимки из отпуска, который она провела в мексиканском курортном городе – Кабо-Сан-Лукас.

Компанию актрисе составил ее муж Перси Гибсон и друзья. Летели на отдых они роскошным частным самолетом. Во время перелета веселая компания сделала несколько фотографий.

Джоан Коллинз с мужем и друзьями / © Instagram Джоан Коллинз
Джоан Коллинз с мужем и друзьями / Фото: Instagram Джоан Коллинз
Джоан Коллинз / © Instagram Джоан Коллинз
Джоан Коллинз / Фото: Instagram Джоан Коллинз

Коллинз показала, как она с мужем расслаблялась в бассейне. Актриса была одета в купальник и головной убор от солнца. Фото получилось романтичным, ведь позировала Джоан в объятиях Перси.

Джоан Коллинз с мужем / © Instagram Джоан Коллинз
Джоан Коллинз с мужем / Фото: Instagram Джоан Коллинз

Звезда также выложила фотографию, на которой она отдыхает с мужем на шезлонгах. На актрисе – желто-черная туника с цветами, соломенная широкополая шляпа и черные очки. Гибсон одет в белую футболку и пляжные шорты с принтом.

Джоан Коллинз / © Instagram Джоан Коллинз
Джоан Коллинз / Фото: Instagram Джоан Коллинз

Днем компания отдыхала на пляже, а вечером они нарядно наряжались и шли ужинать.

Джоан Коллинз / © Instagram Джоан Коллинз
Джоан Коллинз / Фото: Instagram Джоан Коллинз

Напомним, Джоан Коллинз попала под прицел папарацци, выходя из любимого ресторана в Лос-Анджелесе.

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Дата публикации
Просмотры
2980
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