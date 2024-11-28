В купальнике и юбке с высоким разрезом: эффектная София Вергара позировала на отдыхе

Перед рождественскими и новогодними праздниками актриса решила устроить себе небольшой отдых.

Недавно 52-летняя колумбийская актриса и ведущая София Вергара рассталась со своим возлюбленным – врачом-ортопедом Джастином Салиманом. Возможно, чтобы отвлечься, она решила улететь на отдых на экзотические острова, а также для того, чтобы отметить там с семьей и друзьями День благодарения.

Фото: Instagram Софии Вергары

На новых фото в ее Instagram София продемонстрировала пляжные луки. Она позировала в двухцветном комплекте, состоящем из топа с воланом и юбки с высоким разрезом, обнажившим ее стройные ноги.

Фото: Instagram Софии Вергары

Фото: Instagram Софии Вергары

А также в интересном слитном купальнике, который красиво подчеркнул ее фигуру.

Фото: Instagram Софии Вергары

Судя по фото, Вергара отлично проводит время на отдыхе.

Ранее, напомним, Софию Вергара на улице подловили папарацци, и поклонники смогли узнать, как выглядит известная актриса в реальной жизни. Для повседневного выхода она выбрала серую трикотажную кофту и просторные молочно-белые широкие штаны, которые сочетала с белыми кроссовками и маленькой сумкой через плечо.

Читайте также:

София Вергара в вечерних нарядах (15 фото)