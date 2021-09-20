В купальнике и за руку с бойфрендом: Алессандру Амбросио запечатлели на пляже

Алессандра Амбросио и ее бойфренд Ричард Ли уже вернулись из поездки в штат Юта обратно в Лос-Анджелес.
40-летняя бразильянка с возлюбленным и друзьями была запечатлена на выходных папарацци на одном из пляжей в Калифорнии. Модель была, как всегда в купальнике, на этот раз выбрав топ на тонких бретельках двух цветов – розового и белого. Также на ней были короткие шорты в принт тай-дай и специальные белые нарукавники для игры в пляжный волейбол.
А еще Амбросио надела белую бейсболку, украшение на шею из бусин и спортивные солнцезащитные очки. Ричард Ли был в лонгсливе и спортивных шортах и тоже в бейсболке и спортивных очках от солнца. Пара выглядит очень счастливой и часто проводит время на пляже.
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