В купальнике из ожерелья: Деми Роуз соблазнительно похвасталась сексуальным бюстом и пышными ягодицами

Деми Роуз опубликовала в Instagram новые снимки с отдыха на острове Ибица. Модель устроила пикантную фотосессию на яхте на фоне Средиземного моря.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Деми продемонстрировала соблазнительный образ в купальнике из ожерелья с бахромой. Талию она украсила поясом из бусов. На ней также были коричневые прозрачные стринги.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Роуз в своем репертуаре похвасталась на камеру сексуальным бюстом и пышными ягодицами. Девушка выглядит очень привлекательно.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Свой аутфит она дополнила прической с косичками спереди, макияжем со светло-зелеными тенями и ожерельем-чокером.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, в прошлый раз Деми Роуз показала фото в розовом бюстгальтере, расшитом пайетками и камнями, и асимметричной мини-юбке.

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