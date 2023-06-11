В купальнике из ожерелья: Деми Роуз соблазнительно похвасталась сексуальным бюстом и пышными ягодицами

Британская модель порадовала фолловеров новой порцией пикантного контента.
Деми Роуз опубликовала в Instagram новые снимки с отдыха на острове Ибица. Модель устроила пикантную фотосессию на яхте на фоне Средиземного моря.
Деми продемонстрировала соблазнительный образ в купальнике из ожерелья с бахромой. Талию она украсила поясом из бусов. На ней также были коричневые прозрачные стринги.
Роуз в своем репертуаре похвасталась на камеру сексуальным бюстом и пышными ягодицами. Девушка выглядит очень привлекательно.
Свой аутфит она дополнила прической с косичками спереди, макияжем со светло-зелеными тенями и ожерельем-чокером.
Напомним, в прошлый раз Деми Роуз показала фото в розовом бюстгальтере, расшитом пайетками и камнями, и асимметричной мини-юбке.
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