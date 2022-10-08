В купальнике лаймового оттенка: британская телезвезда похвасталась сексуальным бюстом

Хлоя Ферри показала горячие фото в купальнике.

Звезда реалити-шоу "Джорди Шор" и телеведущая — Хлоя Ферри — поделилась в Instagram пикантными снимками в купальнике.

Женщина предстала в черных плавках и лифе лаймового цвета, отлично подчеркнувшего ее сексуальный пышный бюст.

Глоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Помимо соблазнительного декольте, Хлоя продемонстрировала тонкую талию и широкие бедра.

Глоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Свой обольстительный образ Ферри дополнила гладким хвостом, насыщенным макияжем, серьгами-кольцами и браслетами.

Напомним, ранее Ферри в розовом кружевном белье продемонстрировала сексуальную фигуру.

Читайте также: