В купальнике лаймового оттенка: британская телезвезда похвасталась сексуальным бюстом

Хлоя Ферри показала горячие фото в купальнике.
Звезда реалити-шоу "Джорди Шор" и телеведущая — Хлоя Ферри — поделилась в Instagram пикантными снимками в купальнике.
Женщина предстала в черных плавках и лифе лаймового цвета, отлично подчеркнувшего ее сексуальный пышный бюст.
Помимо соблазнительного декольте, Хлоя продемонстрировала тонкую талию и широкие бедра.
Свой обольстительный образ Ферри дополнила гладким хвостом, насыщенным макияжем, серьгами-кольцами и браслетами.
Напомним, ранее Ферри в розовом кружевном белье продемонстрировала сексуальную фигуру.
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