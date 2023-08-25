В купальнике на бретельках: Даутцен Крус сфотографировали на пляже в Греции

38-летнюю нидерландскую модель Даутцен Крус, прославившуюся как одну из "ангелов" бельевого бренда Victoria's Secret, заметили на отдыхе. Звезда сейчас проводит время на острове Миконос в Греции вместе со свой семьей, нежась солнцем и морской водой.

Даутцен Крус / Фото: Getty Images

На снимках папарацци модель проводила время на пляже, на ней было фиолетовое бикини на бретельках, козырек на голове и несколько браслетов на запястьях.

Также на некоторых фото на глазах у Даутцен были очки от солнца в светлой оправе. Волосы модель просто распустила.

Даутцен Крус / Фото: Getty Images

Отдыхает модель вместе с мужем DJ Саннери Джеймсом Горре и двумя их детьми - сыном Филлоном и дочерью Милленой.

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