В купальнике на отдыхе: Ким Кардашьян показала, как выглядела в 13 лет

Звезда реалити-шоу поделилась архивным фото.
44-летняя звезда реалити-шоу, бизнесвумен и инфлуэнсер Ким Кардашьян залезла в семейные архивы и опубликовала в Instagram интересный ретро-снимок.
Ким позирует в красном раздельном купальнике с мелким белым принтом на балконе отеля. Где тогда отдыхала, она не сообщила. Интересно, что фото было сделано в 1994 году. Тогда будущей звезде было всего 13 лет.
В комментариях поклонники Ким отметили, что выглядит она гораздо старше своих лет.
Сейчас – спустя более 30 лет – Кардашьян в купальнике выглядит так.
Ранее, напомним, Ким Кардашьян в эффектном образе посетила четвертый ежегодный гала-концерт Fifteen Percent Pledge Gala, который состоялся в Paramount Studios в Лос-Анджелесе.
На ней было черное кожаное платье Balmain с крокодиловым принтом и американской проймой. По бокам на наряде были блестящие сетчатые вставки. Платье идеально подчеркнуло соблазнительные формы Кардашьян.
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