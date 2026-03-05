В купальнике на яхте: Селин Дион поделилась фотографиями, сделанными 18 лет назад

Селин Дион / © Селин Дион/Instagram

57-летняя канадская певица Селин Дион, широко известная всем по саундтреку к фильму «Титаник», опубликовала в своем Instagram серию фото с отдыха.

© Селин Дион/Instagram

Она в голубом купальнике и солнцезащитных очках позировала на яхте. «С нетерпением жду возможности снова надеть подобный наряд… А кто еще так сильно ждет лета?» — написала звезда под фото. И добавила, что снимки были сделаны в 2008 году, в Кейптауне.

© Селин Дион/Instagram

© Селин Дион/Instagram

Отметим, сейчас Селин борется с тяжелой болезнью — синдромом мышечной скованности, однако старается иногда выходить в свет. Так, она выступила на сцене во время мероприятия MFEI Spirit Of Life в честь Джея Марчиано, которое состоялось в Лос-Анджелесе.

Селин Дион / © Getty Images

На певице в тот день было необычное черное обтягивающее платье от бренда Sportmax. Наряд был выполнен из латексной ткани, имел много складок и огромный бант на спине.