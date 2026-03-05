ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
322
Время на прочтение
1 мин

В купальнике на яхте: Селин Дион поделилась фотографиями, сделанными 18 лет назад

Певица опубликовала в Сети снимки из личного архива.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Селин Дион

Селин Дион / © Селин Дион/Instagram

57-летняя канадская певица Селин Дион, широко известная всем по саундтреку к фильму «Титаник», опубликовала в своем Instagram серию фото с отдыха.

/ © Селин Дион/Instagram

© Селин Дион/Instagram

Она в голубом купальнике и солнцезащитных очках позировала на яхте. «С нетерпением жду возможности снова надеть подобный наряд… А кто еще так сильно ждет лета?» — написала звезда под фото. И добавила, что снимки были сделаны в 2008 году, в Кейптауне.

/ © Селин Дион/Instagram

© Селин Дион/Instagram

/ © Селин Дион/Instagram

© Селин Дион/Instagram

Отметим, сейчас Селин борется с тяжелой болезнью — синдромом мышечной скованности, однако старается иногда выходить в свет. Так, она выступила на сцене во время мероприятия MFEI Spirit Of Life в честь Джея Марчиано, которое состоялось в Лос-Анджелесе.

Селин Дион / © Getty Images

Селин Дион / © Getty Images

На певице в тот день было необычное черное обтягивающее платье от бренда Sportmax. Наряд был выполнен из латексной ткани, имел много складок и огромный бант на спине.

Дата публикации
Количество просмотров
322
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie