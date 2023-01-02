В купальнике от Dolce & Gabbana: София Вергара блеснула формами

50-летняя колумбийская актриса София Вергара продемонстрировала пикантный образ в купальнике, сделав снимки во время зимнего отпуска.

Звезда примерила слитный купальник от бренда Dolce & Gabbana, о чем написала в своих сториз. "Все Dolce, чтобы начать год!" - написала в сопровождении к снимку звезда.

София Вергара / Фото: Instagram Софии Вергары

На заднем фоне видно, что на крючке в ванной висит также накидка от итальянского бренда. В этом же луке София сфотографировались на ступеньках, пикантно прогнув спину и продемонстрировав идеальные ягодицы.

София Вергара / Фото: Instagram Софии Вергары

Праздничные каникулы София Вергара вместе с мужем Джо Манганьелло проводит в отпуске. В блоге актриса опубликовала еще один снимок в этом же купальнике, но обработанный фильтром.

А еще продемонстрировала пляжный лук в белом слитном купальнике, который сидит на ее фигуре не менее идеально.

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