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В купальнике от Ким Кардашьян: участница "Холостяка-12" похвасталась сексуальными ягодицами на пляже

В купальнике от Ким Кардашьян: участница "Холостяка-12" похвасталась сексуальными ягодицами на пляже

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
2014
Время на прочтение
1 мин
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В купальнике от Ким Кардашьян: участница "Холостяка-12" похвасталась сексуальными ягодицами на пляже

Виктория Варлей/Romana Herasymiuk

Виктория Варлей в роскошном аутфите позировала на пляже.

Участница 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк" – актриса Виктория Варлей – показала в Instagram красивое фото из новой фотосессии.

Позировала красавица на пляже. Одета Вика была в черный сплошной купальник от бренда Ким Карадшьян – Skims, который прекрасно сидел на ее стройной фигуре. Виктория также похвасталась упругими сексуальными ягодицами.

Виктория Варлей/Romana Herasymiuk / ©
Виктория Варлей/Romana Herasymiuk

Свой лук Варлей дополнила черным винтажным кимоно из Японии и красивыми золотистыми винтажными серьгами от Nina Ricci. Волосы она собрала в низкий пучок и сделала максимально естественный макияж. Красный маникюр завершил аутфит актрисы.

Напомним, а победительница "Холостяка-12" Екатерина Лозовицкая в похожем черном купальнике соблазнительно позировала на полу в фотостудии, демонстрируя свою идеальную фигуру.

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Дата публикации
Просмотры
2014
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