В купальнике с бахромой: образ молодой Джоан Коллинз на репетиции

Для конца 50-х годов это был очень смелый наряд и роль.

В 1960-м году на экраны вышел фильм "Семь воров", в котором одну из ролей исполнила британская актриса Джоан Коллинз. Однако работа над этой картиной началась задолго до ее выхода и Коллинз усердно готовилась к своей роли.

В 1959 году ее сфотографировали во время репетиции в Голливуде. На фото с Коллинз также можно заметить молодую блондинку по имени Кэнди Барр - она готовила актрису к роли.

Дело в том, что Коллинз досталась в фильме роль экзотической танцовщицы по имени Мелани, поэтому, чтобы подготовить ее, пригласили профессионала в этой профессии. Кэнди Барр была американской стриптизершей, танцовщицей бурлеска, актрисой и моделью для мужских журналов середины XX века.

Джоан Коллинз / Фото: Associated Press

На репетиции Коллинз появилась в эффектном и очень смелом костюме, который представлял из себя купальник с бахромой и пайетками. На этих фотографиях актриса 26 лет.

Джоан Коллинз / Фото: Associated Press

Наняла Барр в качестве хореографа студия 20th Century Fox. Она научила Джоан Коллинз танцевать для ее роли стриптизерши. Работа предоставила ей отсрочку от ареста за хранене наркотиков - ранее суд приговорил ее к 15 годам заключения. В первой из своих автобиографических книг Коллинз описывает Барр как "приземленную девушку с невероятно великолепным телом и ангельским лицом... [которая] научила меня большему о чувственности, чем я узнала за все годы по контракту".

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