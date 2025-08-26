В купальнике с бантиками цвета сливочного масла: Наоми Кэмпбелл принимала солнечные ванны на Ибице

Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл опубликовала в Instagram фото со своего отдыха на солнечном острове Ибица.

Модель принимала солнечные ванны на диване возле бассейна. Она была одета в стильный купальник цвета сливочного масла с бантиками на лифе и плавках.

Наоми сделала укладку с локонами, надела на лицо солнцезащитные очки, руки украсила браслетами, шею - цепочками, а щиколотки - браслетами-цепочками.

Королева подиума выглядела прекрасно: ее тело подтянуто, ноги - стройные, и она может еще дать фору многим моделям моложе себя.

