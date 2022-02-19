В купальнике с декольте и на шпильках: 55-летняя Синди Кроуфорд продемонстрировала стройные ноги

В купальнике с декольте и на шпильках: 55-летняя Синди Кроуфорд продемонстрировала стройные ноги

Супермодель 90-х показала, как читает новую книгу своей подруги Клаудии Шиффер.

Синди Кроуфорд опубликовала в Instagram интересный снимок, на котором она, закинув ноги на стол, читает на террасе новую фэшн-книгу своей подруги Клаудии Шиффер – Captivate!

Одета Синди в черный слитный купальник с сексуальным декольте, сверху которого она надела белый халат. Свой домашний лук она дополнила черными мюли на шпильках. Модель продемонстрировала свои стройные ноги. Она в прекрасной форме.

Синди Кроуфорд / Instagram Синди Кроуфорд

Волосы Кроуфорд аккуратно уложила, надела на лицо солнцезащитные очки и украсила шею ожерельем.

"Повседневное послеобеденное чтение. Поздравляем с новой книгой Captivate, @claudiaschiffer!", - подписала снимок Синди.

К слову, Captivate! - это книга-альбом, в которую вошли самые яркие снимки из выставки, посвященной модной фотографии 1990-х годов, прошедшей в сентябре 2021 года в Дюссельдорфе.

Шиффер была куратором выставки. Для нее она собрала более 150 фотографий, которые отражают эпоху Артура Элгорта, Коринна Дэйя, Питера Линдберга, Эллена фон Унверта, Херба Ритца, Юргена Теллера и других фотографов, которые способствовали созданию феномена супермоделей.

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На обложку поместили снимок из рекламной кампании Versace, автором которой выступил Ричард Аведон.

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