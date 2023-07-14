В купальнике с глубоким декольте: Деми Роуз похвасталась сексуальной грудью на Ибице

Британская модель устроила себе фотосет у бассейна.

Деми Роуз показала фолловерам в Instagram, как она отдыхает на Ибице. Модель опубликовала серию снимков, сделанных у бассейна, пальмы и ретро-телевизора.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

На Деми был сплошной голубой купальник с белым психоделическим принтом и глубоким вырезом, едва прикрывшим ее соски. Красотка продемонстрировала на камеру свою пышную сексуальную грудь.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

На одном из фото Роуз запечатлена в позе, похожей на "мостик".

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Свой лук модель дополнила высоким хвостом с локонами и макияжем в бронзово-нюдовом оттенке.

Напомним, в прошлый раз Деми продемонстрировала соблазнительное декольте в белом бикини, украшенном декором в виде капель воды.

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