В купальнике с откровенным декольте: эффектная Крисси Тейген снялась в пляжном фотосете

37-летняя модель, ведущая и многодетная мать Крисси Тейген появилась в фотосете в особенном выпуске легендарного журнала. В этом году Sports Illustrated празднует 60-летие и проводит фотосеты, в которых принимают участие все топ-модели, появляющиеся когда-либо на его страницах. Одной из них и стала Крисси.

Для обложки она позирует в эффектном оранжевом купальнике с глубоким декольте и цепочкой-бодичейном.

Фото: Instagram Крисси Тейген

А также купальник, состоящий из топа и стрингов, созданных из камней - на них ушло около 1000 цитринов. Автор этого купальника - Наталия Феднер, прославившаяся своими уникальными "голыми" нарядами, она родилась и первые годы своей жизни провела в Украине. Женщина родом из Черновцов, о чем часто вспоминает в своих многочисленных интервью.

"Прошло 10 лет с момента моей первой обложки Sports Illustrated, и я так рада вернуться к своей семье! Огромное вам спасибо за то, что были рядом на многих этапах моей жизни, за то, что всегда любили меня и поддерживали меня. Работа для вас всегда была ярким моментом в карьере – вы, ребята, научили меня, что я могу больше, чем я когда-либо мог себе представить", - написала Тейген под фото.

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Напомним, ранее о своем участии в этом же юбилейном выпуске заявили и другие модели - 32-летняя датчанка и бывшая девушка Леонардо Ди Каприо – Нина Агдал, а также 31-летняя американская модель и актриса Кейт Аптон.

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