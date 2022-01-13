В купальнике с откровенным декольте: Екатерина Бужинская из Доминиканы поздравила украинцев со Старым Новым годом

В купальнике с откровенным декольте: Екатерина Бужинская из Доминиканы поздравила украинцев со Старым Новым годом

Артистка записала для поклонников видеопоздравление и опубликовала его в Instagram.

Екатерина Бужинская вместе с семьей сейчас отдыхает в Доминиканской республике. Оттуда артистка на фоне пальм и бассейна записала видео, где поздравляет украинцев со Старым Новым годом. Она спела отрывок из щедривки "Щедрый вечер, добрый вечер".

Певица предстала в обольстительном образе. На ней был черный сплошной купальник с сексуальным декольте и бретельками с национальным орнаментом и с таким же орнаментом – чокер на шее.

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Аутфит Бужинская дополнила черной шляпой, украшенной жемчугом, из-под которой выглядывали кудри, и макияжем с черными стрелками и красной помадой.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

В руках звезда держала бокал с коктейлем, украшенным красными цветами.

"Поздравляю со Старым Новым годом. Желаю счастья, мира и благополучия. Пусть Новый год по старой доброй традиции подарит волшебную сказку и настоящее чудо", — написала в посте Екатерина.

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