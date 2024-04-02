В купальнике с пикантным декольте: модель plus-size Эшли Грэм отдыхает в Мексике

Звезда устроила себе небольшие каникулы.
36-летняя американская модель plus-size Эшли Грэм улетела на небольшой отдых в Мексику. Компанию ей составил ее муж – Джастин Эрвин. Фото с пляжа модель показала в своем Instagram.
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Эшли примерила несколько купальников: в желтом она приняла душ прямо на пляже, а в слитном изумрудном с пикантным декольте устроила фотосессию.
"Ленивые выходные, наполненные отдыхом у бассейна, суши для гурманов и коктейлями... Уже планируем следующий родительский отпуск", - подписала фото Грэм, значит, своих детей – а они с Джастином воспитывают трех сыновей – с собой они не брали.
Напомним, ранее модель plus-size Эшли Грэм в куртке на голое тело устроила фотосессию на балконе.
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