В купальнике с пикантным вырезом: Наоми Кэмпбелл показала, где провела летний отпуск

51-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл показала фолловерам, как отдыхала в австрийском оздоровительном спа-центре.

Звезда и новоиспеченная мама опубликовала в блоге несколько фотографий с отдыха, на некоторых из них Наоми запечатлена в желтом слитном купальнике с глубоким вырезом на декольте, украшением на груди и распущенными длинными волосами.

Наоми Кэмпбелл / Instagram Наоми Кэмпбелл

Наоми позволила себе некоторое время побыть в одиночестве и улетела на курорт VIVAMAYR Maria Wörth, что находится на берегу живописного озера Альтаусзее, где виллы стоят 19250 евро в неделю. В Instagram Наоми написала, что приехала туда для того, чтобы восстановиться и для участия в программе "Сброс, восстановление, регенерация" после того, как поняла, что ей нужно временно отойти от своего плотного графика и сосредоточиться на себе.

Наоми Кэмпбелл / Instagram Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл / Instagram Наоми Кэмпбелл

"Спасибо моей невероятной команде в @vivamayrmariawoerth, возглавляемой моим доктором. Так благодарна за сброс, восстановление, регенерацию. В моей сфере на нас смотрят с внешней стороны. Но для меня важно сосредоточиться на внутреннем, том, что исходит изнутри", - написала Кэмпбелл.

Наоми Кэмпбелл / Instagram Наоми Кэмпбелл

В мае Наоми поделилась радостной новостью и рассказала, что впервые стала мамой, у нее родилась дочь. Этой новостью Кэмпбелл ошеломила поклонников, ведь никакого намека на беременность не было. Возможно, ребенка звезде выносила суррогатная мать. До сих пор это остается загадкой для поклонников модели.

Наоми Кэмпбелл / Instagram Наоми Кэмпбелл

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