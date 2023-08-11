В купальнике с принтом и малиновых очках: диджейка продемонстрировала стройную фигуру на пляже в Майами

Шантель Джеффрис была в ярком пляжном лук во время отдыха во Флориде.

В объективы папарацци на пляже в Майами-Бич попала американская диджейка и модель – Шантель Джеффрис. Девушка наслаждалась знойным солнцем, загорала и купалась в Атлантическом океане.

На Шантель был яркий купальник с флористическим принтом, который прекрасно сидел на ее стройной и сексуальной фигуре.

Шантель Джеффрис / Фото: Getty Images

На лицо она одела стильные очки в малиновой оправе, а шею украсила золотой цепочкой со своим именем. Аутфит Джеффрис завершила французским маникюром.

Напомним, соблазнительная звезда американского реалити-шоу для Netflix – Selling Sunset – Эмма Эрнан принимала солнечные ванны в оранжевом бикини.

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