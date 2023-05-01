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В купальнике с принтом пейсли: Эмили Ратажковски продемонстрировала сексуальные ягодицы

В купальнике с принтом пейсли: Эмили Ратажковски продемонстрировала сексуальные ягодицы

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1649
Время на прочтение
1 мин
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В купальнике с принтом пейсли: Эмили Ратажковски продемонстрировала сексуальные ягодицы

Эмили Ратажковски / Фото: Instagram Эмили Ратажковски

Модель соблазнительно прорекламировала свою новую коллекцию купальников.

Эмили Ратажковски продолжает рекламировать летнюю коллекцию купальников для городских девушек своего собственного бренда Inamorata.

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски
Эмили Ратажковски / Фото: Instagram Эмили Ратажковски

Модель опубликовала в Instagram серию пикантных снимков, на которых она позирует в стильных купальниках.

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски
Эмили Ратажковски / Фото: Instagram Эмили Ратажковски

Ратажковски похвасталась стройным телом в купальнике, в котороом сочетались красный и леопардовый принты.

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски
Эмили Ратажковски / Фото: Instagram Эмили Ратажковски

В красном бикини с принтом пейсли Эмили продемонстрировала плоский живот и сексуальные ягодицы.

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски
Эмили Ратажковски / Фото: Instagram Эмили Ратажковски
Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски
Эмили Ратажковски / Фото: Instagram Эмили Ратажковски

Прекрасно сидит на соблазнительной фигуре знаменитости и леопардовый купальник с узелками. Его Ратажковски сочетала с джинсовой мини-юбкой.

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски
Эмили Ратажковски / Фото: Instagram Эмили Ратажковски

Напомним, ранее Эмили в бикини с "хищным" принтом устроила себе фотосет на траве в парке.

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Дата публикации
Просмотры
1649
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