В купальнике с принтом пейсли: Эмили Ратажковски продемонстрировала сексуальные ягодицы

Модель соблазнительно прорекламировала свою новую коллекцию купальников.
Эмили Ратажковски продолжает рекламировать летнюю коллекцию купальников для городских девушек своего собственного бренда Inamorata.
Модель опубликовала в Instagram серию пикантных снимков, на которых она позирует в стильных купальниках.
Ратажковски похвасталась стройным телом в купальнике, в котороом сочетались красный и леопардовый принты.
В красном бикини с принтом пейсли Эмили продемонстрировала плоский живот и сексуальные ягодицы.
Прекрасно сидит на соблазнительной фигуре знаменитости и леопардовый купальник с узелками. Его Ратажковски сочетала с джинсовой мини-юбкой.
Напомним, ранее Эмили в бикини с "хищным" принтом устроила себе фотосет на траве в парке.
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