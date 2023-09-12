В купальнике с принтом пейсли: Lizzo эффектно потрясла пышными ягодицами на камеру

35-летняя американская рэп-исполнительница без комплексов танцует в купальнике, вдохновляя других девушек и женщин любить себя такими, какие они есть.

Lizzo обожает эпатировать фолловеров своими провокационными выходками. А еще рэперка любит тверкать и получается это у нее мастерски и эффектно.

Lizzo опубликовала в Instagram видео, на котором она в бело-голубом купальнике с принтом пейсли энергично трясет на камеру большими ягодицами под зажигательный трек.

Локацией для танцев артистка выбрала территорию у бассейна, чтобы после энергичных танцев можно было освежиться там.

Напомним, ранее Lizzo показала в фотоблоге взрывное видео, где она вместе с подругами в купальниках танцуют тверк на яхте.

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