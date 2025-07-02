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- Шоу-бизнес
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В купальнике с принтом "зебра": Николь Шерзингер похвасталась идеальной фигурой на пляже
Бывшая звезда Pussycat Dolls в свои 47 лет выглядит безупречно.
Николь Шерзингер по случаю своего 47-летия опубликовала в Instagram пикантное видео с отдыха на пляже, от которого ее подписчики в восторге.
В ролике звезда появилась в черном белом купальнике с принтом «зебра» и на завязках. Николь из разных ракурсов продемонстрировала свою идеальную стройную фигуру. А еще она похвасталась упругими ягодицами и красивым пышным бюстом.
Артистка выглядит роскошно и соблазнительно и может дать фору младшим знаменитым красавицам.
«46 – ты был золотым», – подписала Шерзингер видео.
Напомним, Николь Шерзингер вышла к фанатам в обтягивающем фиолетовом платье с сатиновым блеском и на бретельках.