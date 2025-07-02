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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
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Время на прочтение
1 мин

В купальнике с принтом "зебра": Николь Шерзингер похвасталась идеальной фигурой на пляже

Бывшая звезда Pussycat Dolls в свои 47 лет выглядит безупречно.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Николь Шерзингер

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Николь Шерзингер по случаю своего 47-летия опубликовала в Instagram пикантное видео с отдыха на пляже, от которого ее подписчики в восторге.

В ролике звезда появилась в черном белом купальнике с принтом «зебра» и на завязках. Николь из разных ракурсов продемонстрировала свою идеальную стройную фигуру. А еще она похвасталась упругими ягодицами и красивым пышным бюстом.

Артистка выглядит роскошно и соблазнительно и может дать фору младшим знаменитым красавицам.

«46 – ты был золотым», – подписала Шерзингер видео.

Напомним, Николь Шерзингер вышла к фанатам в обтягивающем фиолетовом платье с сатиновым блеском и на бретельках.

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