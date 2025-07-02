В купальнике с принтом "зебра": Николь Шерзингер похвасталась идеальной фигурой на пляже

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

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Николь Шерзингер по случаю своего 47-летия опубликовала в Instagram пикантное видео с отдыха на пляже, от которого ее подписчики в восторге.

В ролике звезда появилась в черном белом купальнике с принтом «зебра» и на завязках. Николь из разных ракурсов продемонстрировала свою идеальную стройную фигуру. А еще она похвасталась упругими ягодицами и красивым пышным бюстом.

Артистка выглядит роскошно и соблазнительно и может дать фору младшим знаменитым красавицам.

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«46 – ты был золотым», – подписала Шерзингер видео.

Напомним, Николь Шерзингер вышла к фанатам в обтягивающем фиолетовом платье с сатиновым блеском и на бретельках.