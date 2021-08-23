В купальнике с пуш-апом: Рианна игриво позировала в бассейне

33-летняя певица и новоиспеченная миллиардерша Рианна похвасталась фигурой в красном купальнике.

Певица примерила лиф с пуш-апом из своей коллекции для бренда Savage x Fenty и позировала в таком виде в бассейне. Никто не прорекламирует белье лучше, чем его хозяйка, не правда ли? Рианна делает это стоя в бассейне, у нее на лице насыщенный мейк-ап, на шее – несколько золотых цепей, в ушах – серьги-клипсы, а на лице одеты большие солнцезащитные очки с прозрачными стеклами. Рири широко улыбалась, позируя в бассейне.

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Рианна предстала на других снимках в красном комбинезоне, повернувшись своей пятой точкой к камере, а также эффектно прилегла на ступеньки бассейна в этом же наряде.

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Показ Рианны Savage X Fenty в Лос-Анджелесе (9 фото)

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