В купальнике с разрезами: беременная Эшли Грэм показала кадры с отдыха

Беременная Эшли Грэм не планирует скрывать от подписчиков свой живот и с удовольствием показывает, как он увеличивается с каждым новым днем.

В прошлом месяце 33-летняя модель plus-size объявила, что ждет второго ребенка. И теперь ее Instagram пестрит кадрами, на которых звезда демонстрирует свою фигуру с разных ракурсов и показывает, как меняется с каждой новой неделей своей второй беременности.

Эшли Грэм / Instagram Эшли Грэм

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Во время отдыха в Майами вместе с мужем Эшли также публиковала снимки в блоге. Она появлялась перед камерой в черном слитном купальнике с завязками по бокам, а также позировала на фоне воды в кроп-топе и черной юбке, на снимке видно обнаженный живот Грэм. Они с мужем Джастином Эрвином выкроили немного времени, чтобы провести отдых вдвоем.

Эшли Грэм / Instagram Эшли Грэм

Судя по всему, беременность звезды проходит отлично и она прекрасно себя чувствует.

Эшли Грэм / Instagram Эшли Грэм

Эшли Грэм / Instagram Эшли Грэм

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Эшли Грэм во время второй беременности (6 фото)

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