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- Шоу-бизнес
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В купальнике с рюшами: звезда сериала "Беверли-Хиллз" Тори Спеллинг показала фото с Багам
Звезда сериала "Беверли-Хиллз", американская актриса отметила свое 52-летие в райском уголке планеты.
Тори Спеллинг 16 мая исполнилось 52 года. Отпраздновать свой день рождения актриса вместе с детьми уехала на Багамы, а именно на остров Парадайз.
В Instagram Тори опубликовала снимок, сделанный на берегу океана. Она позировала в черном сплошном купальнике с рюшами и пикантным декольте. Актриса выглядела стройно.
Волосы звезда собрала высоко в хвост, надела на лицо солнцезащитные очки и украсила одну руку браслетами. А еще у нее был длинный разноцветный маникюр.
"Весенние каникулы + празднование моего дня рождения с моими любимыми людьми. Благодарна за это время, чтобы расслабиться, посмеяться и создать воспоминания в раю", – подписала Спеллинг фото.
Напомним, Тори Спеллинг на показ фильма «Лучшая пицца в Лос-Анджелесе» пришла в черной кожанке в винтажном стиле и белом кроп-топе, в котором она продемонстрировала плоский живот.