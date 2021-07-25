В купальнике с завязками: красивая Фрида Аасен позировала возле пальмы

Девушка показала новый актуальный образ для отдыха.

Норвежская модель Фрида Аасен поделилась в соцсети новым снимком, на котором позировала в купальнике от бренда Agua Bendita. Девушка стояла возле огромной пальмы, а на лице у нее был очень легкий макияж, а волосы просто распущенны. Купальник Фриды был раздельным и помимо пестрого принта имел еще и симпатичные завязки.

Напомним, что ранее Фрида проводила время в Каннах, где помимо отдыха на Лазурном берегу успела побывать на знаменитой красной дорожке Каннского кинофестиваля, где продемонстрировала эффектный образ в сверкающем платье от Elie Saab.

Фрида Аасен в Каннах / Getty Images

Также во Франции она побывала на вечеринке организованной Louis Vuitton, где позировала в белом платье с декольте.

Фрида Аасен / Getty Images

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Красивые образы Фриды Аасен (7 фото)

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