В купальнике с завязками на животе: Жизель Оливейра показала новый образ в бикини

Модель всегда следует модным трендам, особенно в выборе купальников.
Бразильская модель Жизель Оливейра не устает удивлять своими нарядами в эффектных купальниках. На странице в Instagram она показал очередное фото в трендовом пляжном луке возле бассейна, но на этот раз купальник на ней был от бренда Frankies.
Раздельное бикини было ярко-розового цвета и с принтом в крупные оранжевые цветы. Оно состояло из множества завязок и дополнялось болеро с рукавами.
Под свой пляжный лук Жизель подобрала желтые очки от GCDS, а волосы просто распустила.
Фото в купальниках девушка показывает очень часто и стоит отметь, что повторяет свои луки крайне редко. Например не так давно красотка показывала фото с пляжа в похожем желтом бикини и хвасталась модной сумкой винного цвета от французского бренда Jacquemus.
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