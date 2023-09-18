В купальнике травяного цвета: британская модель соблазнительно похвасталась сексуальными ягодицами

Арабелла Чи не устает делиться с подписчиками своими пикантными фотографиями в разных купальниках.
Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram очередную порцию фото с отдыха.
На них красавица продемонстрировала пляжную новинку. Она примеряла интересный сплошной купальник травяного цвета с вырезами по бокам.
Арабелла показала с разных ракурсов свою стройную фигуру.
Чи похвасталась соблазнительным декольте и сексуальными упругими ягодицами. Арабелла – эффектная блондинка!
Напомним, в прошлый раз Арабелла Чи позировала у бассейна в прозрачном купальнике с черными вставками, которіе прикрыли ее интимные места.
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