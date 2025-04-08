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- Шоу-бизнес
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В купальнике цвета манго: модель похвасталась соблазнительными формами и красивым загаром.
Джессика Гейл устроила на пляже пикантную фотосессию в ярком бикини.
Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» – Джессика Гейл – опубликовала в Instagram новые снимки с отдыха.
Красавица устроила фотосессию на пляже. Она была одета в кокетливый купальник цвета манго с рюшами и на завязках.
Джесс продемонстрировала стройную и соблазнительную фигуру, а также пышный бюст. А еще Гейл похвасталась красивым загаром.
Модель свой пляжный лук дополнила прической с локонами, нежным макияжем, французским маникюром и золотыми украшениями.
"Любимые дни", - подписала снимки Джессика.
Напомним, Джессика Гейл показала пикантные снимки в красном купальнике с завязками вокруг туловища.