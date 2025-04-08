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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
99
Время на прочтение
1 мин

В купальнике цвета манго: модель похвасталась соблазнительными формами и красивым загаром.

Джессика Гейл устроила на пляже пикантную фотосессию в ярком бикини.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Джессика Гейл

Джессика Гейл

Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» – Джессика Гейл – опубликовала в Instagram новые снимки с отдыха.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Красавица устроила фотосессию на пляже. Она была одета в кокетливый купальник цвета манго с рюшами и на завязках.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джесс продемонстрировала стройную и соблазнительную фигуру, а также пышный бюст. А еще Гейл похвасталась красивым загаром.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Модель свой пляжный лук дополнила прической с локонами, нежным макияжем, французским маникюром и золотыми украшениями.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

"Любимые дни", - подписала снимки Джессика.

Напомним, Джессика Гейл показала пикантные снимки в красном купальнике с завязками вокруг туловища.

Дата публикации
Количество просмотров
99
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