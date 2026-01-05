- Дата публикации
В купальнике цвета металлик: модель из Панамы похвасталась пышными формами на пляже
Грейси Бон обожает свое тело, которое при каждой возможности демонстрирует своим поклонникам.
Пышнотелая модель из Панамы Грейси Бон опубликовала в Instagram фото и видео своего нового пикантного пляжного образа. Красавица отдыхала на пляже.
Она предстала там в смелом сплошном купальнике цвета металлик, в котором продемонстрировала привлекательное декольте, тонкую талию и широкие бедра, размер которых ошеломляет.
У Бон были распущенные волосы, макияж с пышными накладными ресницами и коричневой помадой на губах и длинный маникюр с декором. Аутфит Грейси завершила золотыми украшениями.
«Люблю свои шрамы и свои несовершенства», — написала в посте модель.
Напомним, ранее Грейси Бон похвасталась гламурным луком в леопардовом кэтсьюте и мохнатых сапогах.