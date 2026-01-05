ТСН в социальных сетях

В купальнике цвета металлик: модель из Панамы похвасталась пышными формами на пляже

Грейси Бон обожает свое тело, которое при каждой возможности демонстрирует своим поклонникам.

Алина Онопа
Грейси Бон

Грейси Бон

Пышнотелая модель из Панамы Грейси Бон опубликовала в Instagram фото и видео своего нового пикантного пляжного образа. Красавица отдыхала на пляже.

Грейси Бон

Грейси Бон

Она предстала там в смелом сплошном купальнике цвета металлик, в котором продемонстрировала привлекательное декольте, тонкую талию и широкие бедра, размер которых ошеломляет.

Грейси Бон

Грейси Бон

У Бон были распущенные волосы, макияж с пышными накладными ресницами и коричневой помадой на губах и длинный маникюр с декором. Аутфит Грейси завершила золотыми украшениями.

Грейси Бон

Грейси Бон

«Люблю свои шрамы и свои несовершенства», — написала в посте модель.

Напомним, ранее Грейси Бон похвасталась гламурным луком в леопардовом кэтсьюте и мохнатых сапогах.

