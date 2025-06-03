В купальнике у бассейна: Джессика Альба показала фото с отдыха

Джессика Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

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44-летняя актриса Джессика Альба, широко известная всем по фильмам «Фантастическая четверка» и «Город грехов», отправилась в компании подруг на отдых, где они загорали у бассейна, медитировали, отдыхали в сауне и занимались йогой. В своем Instagram актриса показала, как это было.

Джессика Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

На фото она позировала в сплошном купальнике с леопардовым принтом и в белом банном халате. На ее лице совсем не было макияжа, а в руке она держала упаковку с тканевой маской для лица, которой она хотела воспользоваться.

Джессика Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

На других снимках Джессика уже позировала в бикини с флористическим принтом и соломенной шляпе у бассейна.

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Джессика Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Фигура актрисы выглядит подтянуто — это результат регулярных занятий в зале. Она любит кардиотренировки на велотренажере, следит за питанием и отказывается от мучного, сладкого, соленого и алкоголя. Отметим, Альба — мама трех детей, в браке с Кешом Уорреном у нее родились две дочери и сын.

Джессика Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Ранее, напомним, красивая Джессика Альба посетила гала-концерт во Франции. Перед фотографами актриса предстала в элегантном образе. На ней было вечернее черное платье по фигуре длины макси.

Джессика Альба / © Associated Press