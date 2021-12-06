В купальнике у бассейна: рассматриваем фото двойника Элизабет Тейлор

Интересная фотография из архивов попала нам сегодня в руки.

На снимке запечатлена шведская танцовщица Моника Линд. В этот день, 6 декабря 1965 года, она позировала возле бассейна в отеле Tropicana в Лас-Вегасе, штат Невада, в котором работала. Линд часто принимали за актрису Элизабет Тейлор и даже называли ее двойником звезды.

Моника Линд, 1965 год / Associated Press

И правда, если сравнить снимки танцовщицы с фотографиями Тейлор в ее молодые годы, они очень похожи внешне.

Элизабет Тейлор, 1949 год / Associated Press

Ранее мы показывали вам фото Элизабет Тейлор во время ее медового месяца в Италии с первым мужем Конрадом (Никки) Хилтон-младшим - наследником гостиничной империи Hilton. Она пошла под венец в 18 лет. На фото звезда выглядела просто невероятно.

Элизабет Тейлор / Associated Press

Читайте также: