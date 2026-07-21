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- Шоу-бизнес
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В купальнике в клетку виши: нидерландская модель в пляжном луке устроила фотосессию в Сен-Тропе
Лаура Селия порадовала подписчиков в Instagram новой серией летних фотографий с Лазурного побережья.
Нидерландская модель Лаура Селия устроила во время отдыха во Франции импровизированную фотосессию и показала своим подписчикам, что из этого получилось.
Она позировала у обеденного стола на террасе. Девушка выбрала пляжный аутфит бело-голубого цвета в клетку виши. Комплект состоял из купальника и мини-парео с золотым кольцом-пряжкой.
Лаура продемонстрировала красивую стройную фигуру и бронзовый загар.
Образ Селия дополнила минималистичными золотыми украшениями — серьгами-кольцами, тонкими браслетами и кольцами.
Модель сделала объемную прическу, макияж с черными стрелками и красный маникюр.