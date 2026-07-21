В купальнике в клетку виши: нидерландская модель в пляжном луке устроила фотосессию в Сен-Тропе

Лаура Селия

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Нидерландская модель Лаура Селия устроила во время отдыха во Франции импровизированную фотосессию и показала своим подписчикам, что из этого получилось.

Лаура Селия

Она позировала у обеденного стола на террасе. Девушка выбрала пляжный аутфит бело-голубого цвета в клетку виши. Комплект состоял из купальника и мини-парео с золотым кольцом-пряжкой.

Лаура Селия

Лаура продемонстрировала красивую стройную фигуру и бронзовый загар.

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Лаура Селия

Лаура Селия

Образ Селия дополнила минималистичными золотыми украшениями — серьгами-кольцами, тонкими браслетами и кольцами.

Лаура Селия

Модель сделала объемную прическу, макияж с черными стрелками и красный маникюр.

Лаура Селия

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