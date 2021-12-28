В куртке Gucci и резиновых сапогах: Cardi B сходила на баскетбол с мужем

В куртке Gucci и резиновых сапогах: Cardi B сходила на баскетбол с мужем

Хип-хоп-исполнительница и ее муж посетили баскетбольный матч в Атланте.

Cardi B и Offset были запечатлены фотографами на игре между Chicago Bulls и Atlanta Hawks на State Farm Arena в Атланте, штат Джорджия.

Cardi B была одета в яркую зеленую куртку от Gucci, в черную толстовку с зайчиком Playboy, обтягивающие черные штаны и обута в резиновые сапоги, такие же, как у ее мужа. Волосы певицы собраны в высокий пучок, она в черной защитной маске и с массивными серьгами-кольцами в ушах. А ногти были накрашены ярким лаком.

Cardi B и Offset / Getty Images

Ее муж рэпер Offset одет в теплую кожаную дубленку на меху, кожаные брюки и высокие резиновые сапоги.

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