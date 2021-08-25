В куртке и белых гольфах: Арнольд Шварценеггер на велопрогулке в Лос-Анджелесе

В куртке и белых гольфах: Арнольд Шварценеггер на велопрогулке в Лос-Анджелесе

Актера опять заметили на его железном коне.

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер, который прославился ролью в серии фильмов о "Терминаторе", часто попадает под прицел папарацци в Калифорнии во время своих велопрогулок.

Иногда он катается на своем горном велосипеде сам, а иногда с друзьями детьми или своей девушкой Хизер Миллиган, с которой в отношениях с 2013 года. 24 августа Шварценеггер сфотографировали, когда он ездил по городу со своим другом.

Арнольд Шварценеггер с другом / Getty Images

Актер был одет в куртку цвета хаки, кепку с камуфляжным принтом, а также в шорты, кроссовки и белые гольфы. На глазах у него были солнцезащитные очки, но вот шлем на голову Арнольд никогда не надевает.

Арнольд Шварценеггер / Getty Images

Кстати, на прошлой неделе Шварценеггера подловили не на велосипеде, а в автомобиле с Хизер. Арнольд тогда вел ретро-автомобиль, а его девушка сидела на соседнем сидении.

Арнольд Шварценеггер и Хизер Миллиган / Getty Images

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Арнольд Шварценеггер на велопрогулках во время карантина (18 фото)

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