В куртке и любимых джинсах: Ники Хилтон заметили на прогулке в Нью-Йорке

В куртке и любимых джинсах: Ники Хилтон заметили на прогулке в Нью-Йорке

Девушка не изменяет любимому стилю.

Сестра Пэрис Хилтон и бизнесвумен Ники Хилтон любит гулять одна по Нью-Йорку. Иногда девушка выходит просто купить кофе в одной из городских кофеен или просто гуляет, болтая по телефону.

На днях знаменитость решила воспользоваться хорошей погодой и пройтись в районе Нохо. Она была одета в любимые черные джинсы, теплые ботинки и клетчатую куртку. Также на Кики был теплый свитер цвета капучино, а волосы она собрала в высокий хвостик. Завершили ее лук солнцезащитные очки и сумка.

Ники Хилтон / Getty Images

Вообще, подобные джинсы-скинни - это любимый предмет одежды модницы. Практически всегда для прогулок она надевает именно их. Например, на прошлой неделе Ники сочетала синие скинии со шляпой, черной футболкой и оригинальным пальто.

Ники Хилтон / Getty Images

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Стиль Ники Хилтон (21 фото)

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