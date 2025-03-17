В куртке и с начесом на голове: Джессика Честейн посетила показ, который прошел в Куршевеле

Оскароносная актриса Джессика Честейн посещает показ коллекции Moncler Grenoble. Мероприятие состоялось на престижном горнолыжном курорте в Куршевеле, что во Франции.

Джессика позировал фотографам в фотозоне, которая была оформлена огромными ледяными скульптурами с названиями бренда. На ней Были узкие темно-синие брюки со стрелками, а также теплый кардиган и темно-синяя короткая куртка. Также звезда обула ботинки черного цвета и на больших платформах. Волосы она распустила, а также уложила в объемную прическу с начесом, которая была немного выполнена в ретро-стиле. Макияж на лице у Честейн был ярким и подчеркивал бледность ее кожи.

Джессика Честейн / Фото: Getty Images

Также недавно в Куршевеле состоялось другое светском мероприятие - гала-ужин, который посетила княгиня Монако Шарлин. 47-летняя княгиня Монако вместе с мужем, 66-летним князем Альбером II, посетила мероприятие, которое организовал ее благотворительный фонд.

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