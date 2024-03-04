В куртке на голое тело: модель plus-size Эшли Грэм устроила фотосессию на балконе

Все известные модели прилетели в Париж, где сейчас проходит Неделя моды.
36-летняя американская модель plus-size Эшли Грэм после Миланской недели моды прилетела на Парижскую, чтобы принять участие в показах не только как гость, но и как манекенщица.
Но, видимо, работы на подиуме ей стало мало и она решила устроить импровизированную фотосессию на балконе с видом на Эйфелеву башню.
Эшли надела на голое тело куртку с леопардовым принтом от Isabel Marant, обтягивающую черную юбку до колен, а дополнила образ золотыми босоножками на шпильках.
Также Грэм позировала в номере отеля у стола с бургером и с бутылкой кока-колы в руках – как видим, на диетах модель не сидит.
Напомним, ранее модель plus-size Эшли Грэм сверкнула пышными формами. Она посетила мероприятие, посвященное бизнесу и проведенное организацией Fifteen Percent Pledge.
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