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В куртке на голое тело: модель plus-size Эшли Грэм устроила фотосессию на балконе

В куртке на голое тело: модель plus-size Эшли Грэм устроила фотосессию на балконе

Все известные модели прилетели в Париж, где сейчас проходит Неделя моды.

36-летняя американская модель plus-size Эшли Грэм после Миланской недели моды прилетела на Парижскую, чтобы принять участие в показах не только как гость, но и как манекенщица.

Но, видимо, работы на подиуме ей стало мало и она решила устроить импровизированную фотосессию на балконе с видом на Эйфелеву башню.

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Эшли надела на голое тело куртку с леопардовым принтом от Isabel Marant, обтягивающую черную юбку до колен, а дополнила образ золотыми босоножками на шпильках.

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Также Грэм позировала в номере отеля у стола с бургером и с бутылкой кока-колы в руках – как видим, на диетах модель не сидит.

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Напомним, ранее модель plus-size Эшли Грэм сверкнула пышными формами. Она посетила мероприятие, посвященное бизнесу и проведенное организацией Fifteen Percent Pledge.

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм
Эшли Грэм / Фото: Instagram Эшли Грэм

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