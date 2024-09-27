В куртке на голое тело: топ-модель Жозефин Скривер позировала у трактора

Девушка снялась в фотосессии в стиле кантри.

31-летняя датская модель и экс-"ангел" Victoria's secret Жозефин Скривер стала главной звездой нового диджитал-выпуска Numéro Netherlands. Фотосессия была выполнена в популярном сейчас стиле кантри и снимали ее в сельской местности.

На обложке журнала модель позировала в джинсовой рубашке Levi's, надетой на голое тело, и джинсовой юбке. Жозефин был запечатлена у трактора.

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Она примерила и другие "ковбойские" образы: джинсовый комбинезон, шляпы, кожаную юбку, платки с принтом пейсли и др.

https://www.instagram.com/numero_netherlands/

https://www.instagram.com/numero_netherlands/

В интервью журналу Скривер рассказала о занятиях благотворительностью и о своем бренде одежды JOJA, который она основала с подругой и коллегой – моделью Жасмин Тукс.

https://www.instagram.com/numero_netherlands/

Напомним, ранее модель Жозефин Скривер запечатлели на шопинге. Она сходила за покупками в магазин L'AGENCE в Беверли-Хиллз и попала под прицел папарацци.

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