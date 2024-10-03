В куртке на голое тело: звезда "Бриджертонов" Симон Эшли примерила яркие образы

Недавно стало известно, что популярный костюмированный сериал продлен на 4-й сезон, поэтому актеры, исполняющие в нем главные роли, теперь будут часто появляться на ТВ и в СМИ.

29-летняя британская актриса индийского происхождения – Симон Эшли – известная многим по роли Кейт Шармы в популярном сериале "Бриджертоны", стала главной звездой нового выпуска британской редакции журнала Glamour и получила награду от издания - "Женщина года" в номинации Gamechanging Actor за актерскую игру.

На обложке глянца девушка позировала в желтом кожаном костюме от KNWLS, состоящем из куртки, которую она надела на голое тело, и брюк. Ее волосы идеально гладкие, а на лице – естественный макияж в теплых оттенках.

В интервью журналу Симон рассказала о своем режиме дня, развитии карьеры и стремлениях.

"Я очень, очень много работаю над всем, что делаю. Я просыпаюсь в 6 утра каждое утро, чтобы тренироваться, общаюсь с друзьями и семьей, всегда появляюсь вовремя на работе. Я стараюсь быть готовой ко всему, что я делаю, чтобы быть лучшей версией себя. Именно такой женщиной я хочу быть", - поделилась Эшли.

instagram.com/glamouruk

Симон рассказала, что заботится не только о своем физическом здоровье, но и психическом, что включает: еженедельную разговорную терапию; воздержание от алкоголя ("Не то чтобы я вообще много пью, но мне нравится просыпаться с ясной головой и мотивацией"); время с друзьями; делать то, что ее вдохновляет ("Ходить в театр, в кино") и изо всех сил стараться избегать негатива в Сети.

instagram.com/glamouruk

Также актриса призналась, что ее героиня появится в будущем 4-м сезоне "Бриджертонов", съемки которого уже начались летом: "Я знаю, что возвращаюсь, но это все, что я могу сказать. Я обожаю шоу, и чем больше я могу быть его частью, тем лучше. Они были очень любезны, подстраиваясь под мой график".

Напомним, ранее Симон Эшли вышла на подиум в платье цвета металлик с высоким разрезом. Она приняла участие в шоу L'Oréal Walk Your Worth, состоявшемся в Palais Garnier в рамках Парижской недели моды.

Сімон Ешлі / Фото: Associated Press

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