В куртке от украинского бренда за 67 тысяч гривен: стильная Эмили Ратажковски на прогулке с собакой

Американскую модель Эмили Ратажковски заметили папарацци, когда она вышла на прогулку со своим псом по кличке Коломбо. Девушка шла по оживленной улице Нью-Йорка в стильном и теплом осеннем образе, поскольку в этот раз надела коричневый пуховик от украинского бренда ienki ienki.

Пуховик Эмили затянула на поясе, подчеркнув талию, также она надела серый свитер, черные штаны-клеш и светлые кроссовки от Stella McCartney.

Волосы известная модель распустила и надела на глаза солнцезащитные очки. Коломбо при єтом послушно шел на поводке рядом.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Пуховики от украинского бренда Ратажковски надевает уже не впервые и у девушки, можно сказать, уже целая коллекция подобных теплых изделий в разных цветах.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Стоимость куртки, как у Ратажковски, 67200 гривен.

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