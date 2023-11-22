В куртке от украинского бренда за 67 тысяч гривен: стильная Эмили Ратажковски на прогулке с собакой

Знаменитая модель вновь выбрала для прогулки знаменитый украинский бренд верхней одежды.
Американскую модель Эмили Ратажковски заметили папарацци, когда она вышла на прогулку со своим псом по кличке Коломбо. Девушка шла по оживленной улице Нью-Йорка в стильном и теплом осеннем образе, поскольку в этот раз надела коричневый пуховик от украинского бренда ienki ienki.
Пуховик Эмили затянула на поясе, подчеркнув талию, также она надела серый свитер, черные штаны-клеш и светлые кроссовки от Stella McCartney.
Волосы известная модель распустила и надела на глаза солнцезащитные очки. Коломбо при єтом послушно шел на поводке рядом.
Пуховики от украинского бренда Ратажковски надевает уже не впервые и у девушки, можно сказать, уже целая коллекция подобных теплых изделий в разных цветах.
Стоимость куртки, как у Ратажковски, 67200 гривен.
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