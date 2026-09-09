В куртке отца 2008 года: 15-летний сын Ноэля Халлахера повторил культовый образ

Сонни Галлахер и Джин Галлахер / © Getty Images

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Легендарные братья Галлахеры вновь воссоединились, но на этот раз не на сцене, а на красной дорожке. Лиам и Ноэль — участники и основатели легендарной британской группы Oasis — позировали фотографам на премьере фильма Oasis: Don’t Look Back In Anger.

Лиам Галлахер и Ноэль Галлахер / © Associated Press

Это документальный фильм, рассказывающий о воссоединении группы в 2025 году. Помимо репетиций, закулисных сцен и концертных кадров, фильм содержит первое совместное интервью Лиама и Ноэля Галлахеров после более чем 15 лет разлуки.

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Поддержать братьев пришли все их дети, которых на двоих у них целых шестеро.

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Слева направо: Леннон Халлахер, Донован Халлахер, Анаис Халлахер, Молли Муриш, Сонни Галлахер и Джин Галлахер позируют фотографам после прибытия на премьеру фильма в Лондоне / © Associated Press

Однако наибольшее внимание привлек 15-летний Сонни Галлахер — младший сын Ноэля. Парень надел на презентацию куртку своего знаменитого отца, которую тот носил в 2008 году — то есть ещё до рождения парня.

Сонни Галлахер и Джин Галлахер посетили премьеру фильма / © Getty Images

Именно в этой куртке в октябре 2008 года Ноэль позировал для фото с братом на стадионе «Уэмбли» с целью продвижения их альбома Dig out Your Soul. Также тогда они объявили о своем масштабном стадионном туре 2009 года.

Тогда Ноэль заявил, что предстоящие концерты станут «концертами в следующем году, если не десятилетие». В конце концов Oasis отыграли три концерта на «Уэмбли», каждый из которых собрал более 60 тысяч зрителей.

Лиам Галлахер и Ноэль Галлахер, 2008 год / © Getty Images

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