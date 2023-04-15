В куртке шоколадного оттенка и с сумкой Louis Vuitton: Софи Тернер сходила на вечеринку с мужем

Звезда вернулась на родину в Великобританию, чтобы поддержать мужа-музыканта во время концерта.

27-летняя британка Софи Тернер, которая прославилась благодаря роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов", оказалась под прицелом папарацци в Лондоне. Актриса и ее муж Джо Джонас шли на афтепати-концерт группы Cup of Joe.

Для мероприятия Софи выбрала интересный образ с винтажными акцентами, поскольку надела штаны-клеш в цветочный принт и точно такой же тот, также на ней была куртка в шоколадном оттенке от бренда Our Legacy.

В руке звезда держала сумку с короткими ручками от бренда Louis Vuitton, которую сочетала с остроносыми туфлями. Волосы Софи распустила и сделала довольно легкий макияж.

Софи Тернер / Фото: Getty Images

Пара вернулась на родину Софи, в Великобританию, поскольку группы мужа девушки Jonas Brothers выступала в королевском Альберт-Холле.

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