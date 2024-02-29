В кутюрном бархатном платье Schiaparelli: Джулианна Мур на премьере сериала в Лондоне

Для выхода на красную дорожку звезды выбрала однотонное платье роскошного оттенка.
Актриса Джулианна Мур вышла на красную дорожку в Лондоне, где состоялась премьера исторического сериала "Мэри и Джордж". Оскароносная звезда появилась на мероприятии в роскошном и довольно необычном платье от французского Модного дома Schiaparelli.
Синее длинное платье было изготовлено из эластичного бархата и имело головокружительное декольте необычной фигурной формы. Также спереди на талии у платья были небольшие складки.
Наряд 63-летняя актриса дополнила лаконичной прической с собранными волосами, макияжем, красным маникюром, а также массивными золотыми серьгами в ушах.
На премьере Джулианна позировала на красной дорожке в компании Николаса Голицына - 29-летнего британского актера, который сыграл в сериале "Мэри и Джордж" главную роль с Мур. Сериал рассказывает о Мэри Вильерс, которая решает сделать своего сына Джорджа фаворитом короля Англии Якова I, чтобы обрести влияние.
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