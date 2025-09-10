В кутюрном платье и с ретро-прической: эффектная Дита фон Тиз на премьере черной комедии в Голливуде

Дита фон Тиз / © Getty Images

Дита фон Тиз посетила премьеру черной комедии от Warner Bros. Pictures "Одна битва за другой" (One Battle After Another) с Леонардо Ди Каприо в главной роли, которая состоялась в китайском кинотеатре TCL в Голливуде.

Для такого события дива бурлеска выбрала кутюрное винтажное платье бледно-фисташкового цвета из осенней коллекции 2011 года бренда Nicholas Oakwell. Наряд имел драпировку, складки, рукава-перчатки, струящуюся юбку миди и черный пояс-шнурок на талии.

Дита фон Тиз / © Getty Images

Аутфит Дита дополнила черным кожаным клатчем и черными лакированными туфлями-лодочками. У нее была любимая ретро-прическа с локонами, макияж с фарфоровым цветом кожи и красной помадой. На лице у фон Тиз были очки-лисички, а в ушах - серебряно-золотые серьги-пусеты.

Напомним, Дита фон Тиз на открытии первого Международного немецкого фестиваля бурлеска в Гамбурге предстала в бежевом полупрозрачном платье макси, украшенном вышивкой и стразами и кружевом на декольте.