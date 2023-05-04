В кутюрном платье-комбинации: Кейт Мосс с дочерью блистала на дорожке

Британская модель Кейт Мосс выделялась среди звезд, посетивших в этом году Бал Института костюма, который был посвящен легендарному кутюрье Карла Лагерфельду.

Кейт вышла на дорожку в платье-комбинации с шифоновыми деталями на рукавах из кутюрной коллекции Fendi 2023 года. У наряда была воздушная накидка, образ свой Кейт дополнила серебристыми босоножками на каблуках и драгоценным колье на шее. Также она распустила белокурые волосы и нанесла насыщенный макияж глаз.

Кейт Мосс с дочерью Лилой Мосс / Фото: Associated Press

Ее дочь Лила тоже была в аутфите от Fendi. На ней было платье из меха с прозрачной сеткой на талии, обута юная модель была в босоножки на шпильке. Волосы Лилы были гладко зачесаны по пробору, а в ушах были золотые серьги.

Напомним, Дженнифер Лопес после Met Gala в Нью-Йорке посетила Met After Party, где с нарядом звезды произошел забавный конфуз, который случался и с Меган Маркл.

Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Кейт Мосс с дочерью Лилой Мосс / Фото: Associated Press