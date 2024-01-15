В кутюрном платье от Chanel: Джулианна Мур на премии Critics Choice Awards

Джулианна Мур появилась на премии Critics Choice Awards 2024, состоявшейся в Санта-Монике.

На красной дорожке актриса предстала в кутюрном фиолетовом платье макси от Chanel свободного кроя, без бретелек и с разрезом внизу. В зоне декольте наряд был украшен золотым крестом с разноцветными камнями.

Джулианна Мур / Фото: Associated Press

Джулианна обула черные босоножки на платформах и каблуках, сделала аккуратную укладку, макияж с розовой помадой и фиолетовыми тенями, черный педикюр, а также украсила уши длинными серьгами с камнями.

Джулианна Мур / Фото: Associated Press

Напомним, Джулианна Мур на церемонию вручения наград Governors Awards пришла в платье с серебряными пайетками и стразами от Valentino.

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